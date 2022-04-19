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Художественная выставка «Тишина» откроется в Щелкове 20 апреля
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Культура — 19 Апреля 2022, 16:30
В Щелковском историко-краеведческом музее 20 апреля состоится открытие выставки художника Сергея Небесихина «Тишина», информируется на сайте музея.
Сергей Небесихин – художник, продолжающий реалистические традиции русского национального пейзажа. В его работах показаны российские просторы с хрустальной чистотой рассветов и поэтичностью вечеров, архитектура посадских и деревянных домов, красота куполов православных храмов, изменчивость времени года с разливами рек и туманами над полями.
Открытие пройдет в 15:00. Выставка продлится до 22 мая.
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