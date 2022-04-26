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Ансамбль танца из Люберец стал бронзовым призером XXI Дельфийских игр России
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Культура — 26 Апреля 2022, 15:14
Образцовый ансамбль народного танца «Тропинка» хореографической школы городского округа Люберцы выиграл бронзу на XXI молодежных Дельфийских играх России, рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Всего участвовали 2 783 человека из 79 субъектов России. Было разыграно 106 комплектов наград.
«Ансамбль «Тропинка» стал бронзовым призером в номинации «Народный танец» на XXI молодежных Дельфийских играх России, проходящих в Красноярске. Ансамбль «Тропинка» в составе делегации Московской области представляли 8 девочек и 8 мальчиков, наших учеников. Поздравляем ребят и преподавателей с достойным выступлением! Мы гордимся вами», - сказал Ружицкий.
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