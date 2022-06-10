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Премьера спектакля «Саня, Ваня с ними…» пройдет в Московском областном театре 15 июня
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Культура — 10 Июня 2022, 15:10
Пятнадцатого июня на летней сцене Московского областного театра драмы и комедии состоится премьера спектакля «Саня, Ваня с ними…», информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Это постановка режиссера Н. Дручека основана по пьесе драматурга, сценариста Владимира Гуркина, известного по комедии "Любовь и голуби"» - говорится в сообщении.
Пьеса «Саня, Ваня, с ними…» повествует о войне без войны, в которой автор рассказал историю своей семьи: бабушки, скончавшейся после получения похоронки на мужа, погибшего в Сталинграде, ее сестер, их мужей и детей.
Простая человеческая история о женщинах, чьи мужья ушли на фронт Великой Отечественной войны, а они остались в колхозе Пермского края. Это спектакль о мужской дружбе, о женских судьбах в военные годы.
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