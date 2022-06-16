Москвичка, хоккейная болельщица и просто красавица. Татьяна Федорищева представит Московский регион на мисс Каппадокия 2022

Открытие конкурса «Мисс Каппадокия 2022» состоялось сегодня, в роскошном отеле Güral premier Belek.

Участницы из 33 стран и регионов представили свои визитки и национальные костюмы.

Красавица из Московского региона - Федорищева Татьяна, восхищала жюри выступлением в хоккейной форме, рассказом о своих интересах, ну и конечно же умением поддержать диалог на разных языках.





Татьяна родилась и выросла в Москве, по образованию - инженер, несколько лет работала по профессии, на заводе. Уже 10 лет развивает свой бизнес - прокат платьев. Любит кошек, автомобили, ярая хоккейная болельщица (хк Витязь).

Для Татьяны это не первое участие в международном конкурсе, ранее она получила титул Miss Europe personality 2022.





Конкурс «Мисс Каппадокия 2022» проходит в Турции с 2019 года. Организатором является мисс Юлия Павликова (модельное агенство MFD). В этом году мероприятие проходит с 15 по 25 июня, Grand Final night - 24 июня в Каппадокии, на самой главной площади города, в древнейшем амфитеатре Каппадокии. Конкурс поддерживает правительство Турции и мэрия города.





Интересные факты.

Покровитель Москвы - святой Георгий Победоносец, по апокрифическим источникам, родился в Каппадокии.

Первой победительницей конкурса стала представительница Японии.

Организатор конкурса - мисс Юля Павликова установила мировой рекорд по количеству побед на конкурсах красоты.