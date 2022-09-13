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Выставка пикториальной фотографии и исторической фототехники откроется в Серпухове 14 сентября
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Культура — 13 Сентября 2022, 09:04
Четырнадцатого сентября в Серпуховском историко-художественном музее открывается выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии», созданная при участии Политехнического музея, проект приурочен к 140-летию одного из самых ярких представителей пикториальной фотографии в России начала XX века, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Выставка расскажет о развитии в стране течения пикториализма, судьбе его представителей, стремящихся к картинному, подражающему живописи фотографическому изображению, а также вкладе первых фотохудожников и инженеров-изобретателей в мировую историю художественной фотографии. В 1929 году Серпуховский историко-художественный музей стал местом первой персональной выставки уже признанного на тот момент в Европе мастера фотографии Николая Андреева. Спустя почти 100 лет в купеческом особняке Мараевых в Серпухове вновь откроется выставка знаменитого фотохудожника», - сказано в сообщении.
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