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В Подольске прошел XXII Московский областной фестиваль «Музыка души»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 24 Октября 2022, 09:34
Фестиваль «Музыка души» на протяжении 22 лет знакомит слушателей с творчеством классиков отечественной музыки, в этом году все номера – это наследие композитора-песенника, заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Островского, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Его песни знают дети и взрослые: "Пусть всегда будет солнце!", "Спят усталые игрушки", "А у нас во дворе". Эти и многие другие композиции исполнили детские коллективы, ансамбли и солисты», - говорится в сообщении.
В отборочном туре фестиваля приняли участие коллективы и исполнители из 20 муниципальных образований Подмосковья, Москвы, Нижнего Новгорода и польского города Вроцлав. А в итоговом концерте выступили более 500 человек.
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