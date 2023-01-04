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Более 200 тысяч человек стали посетителями музея-заповедника «Горки Ленинские» в 2022 году
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Культура — 4 Января 2023, 18:09
Количество посетителей музея-заповедника «Горки Ленинские» к 28 декабря 2022 года достигло исторического максимума в постсоветский период и составило свыше 202 тысяч человек, что чуть меньше общего рекорда 1970 года (год 100-летия В.И. Ленина) – почти 216 тысяч посетителей, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«До этого самый лучший постсоветский результат фиксировался в 2019 году. Тогда музей-заповедник посетили почти 185 тысяч гостей, в 2014 году эта цифра составляла 113,5 тысяч посетителей», - говорится в сообщении.
Музей-заповедник «Горки Ленинские» стремится стать современным мультикультурным центром, а не только площадкой показа, сохранения и исследования памятников культуры и искусства. Здесь создано творческое, экспериментальное, образовательное и игровое пространство. Новый рекорд посещения является подтверждением нового места музея в современной культуре.
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