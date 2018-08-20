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Социально‑спортивный институт Подольска получил лицензию колледжа
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Наука и образование — 20 Августа 2018, 20:20
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации городского округа, в подмосковном Подольске социально-спортивный институт, который в феврале 2018 года лишился лицензии, получил госаккредитацию колледжа.
В феврале 2018 года Рособрнадзор лишил лицензии на осуществление образовательной деятельности Подольский социально-спортивный институт. 20 августа в понедельник на базе учебного заведения состоялся ректорат по вопросу его успешного прохождения лицензирования на право ведения образовательной деятельности в качестве колледжа.
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