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Власти Подмосковья во вторник проведут прием жителей ко Дню знаний
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Наука и образование — 21 Августа 2018, 10:39
Тематический приём жителей Московской области органами власти, который посвящен вопросам подготовки к новому учебному году, состоится 21 августа во вторник.
Начало приёмов – в 10:00. Граждан примут в приёмной правительства Московской области, в министерстве образования Подмосковья, в органах местного самоуправления муниципальных образований региона и общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах.
Приёмная подмосковного правительства находится в столице на улице Садовой-Триумфальной, дом 10/13, строение 2.
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