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Более 70 родителей учащихся в поселке Красногорска смогут сдать ЕГЭ в ходе акции 24 ноября
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Наука и образование — 23 Ноября 2018, 12:33
Как проинформировал «РИАМО в Красногорске» сотрудник управления образования администрации муниципалитета, в Красногорске 24 ноября проведут акцию «ЕГЭ для родителей», о желании принять в ней участие заявили более 70 горожан.
Собеседник агентства рассказал, - «24 ноября на территории горокруга Красногорск пройдет информационно-просветительская акция «ЕГЭ для родителей». На данный момент заявлено 75 участников акции».
Он также добавил, что мероприятие проведут в школе №3 поселка Нахабино по адресу: улица Красноармейская, дом №56. Регистрация участников начнется в 9:00.
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