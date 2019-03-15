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В подмосковных школах в пятницу протестируют новую технологию получения материалов для ЕГЭ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Наука и образование — 15 Марта 2019, 11:58
Как сказано в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, в Подмосковье в пятницу пройдет апробация новой технологии получения материалов для единого государственного экзамена (ЕГЭ), в 2019 году из школ выпускаются 34,5 тысячи человек.
Забралова сообщила, что с 2019 года в подмосковном регионе полностью исключен человеческий фактор при получении экзаменационных материалов и соблюдена информационная безопасность.
В этом году единый государственный экзамен сдадут 34500 подмосковных выпускников.
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