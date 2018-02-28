На Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане двое спортсменов представят Московскую область

Как сообщается в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области, двукратные паралимпийские чемпионы Игр в Сочи горнолыжники Валерий Редкозубов и его ведущий – Евгений Героев представят Подмосковье на Паралимпийских играх в Пхенчхане .





В Республике Корея С 9 по 18 марта будут проходить XII Паралимпийские зимние игры . Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список из 30 российских спортсменов, приглашенных на Игры в качестве нейтральных атлетов.









На Паралимпийских зимних играх-2018 Россию представят 10 спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, в лыжных гонках и биатлоне 12 спортсменов, 3- в сноуборде, 5спортсменов - команда по керлингу на колясках и пять спортсменов-ведущих , которые будут помогать атлетам с нарушением зрения .