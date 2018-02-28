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На Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане двое спортсменов представят Московскую область
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 28 Февраля 2018, 12:18
Как сообщается в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области, двукратные паралимпийские чемпионы Игр в Сочи горнолыжники Валерий Редкозубов и его ведущий – Евгений Героев представят Подмосковье на Паралимпийских играх в Пхенчхане .
В Республике Корея С 9 по 18 марта будут проходить XII Паралимпийские зимние игры . Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список из 30 российских спортсменов, приглашенных на Игры в качестве нейтральных атлетов.
На Паралимпийских зимних играх-2018 Россию представят 10 спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, в лыжных гонках и биатлоне 12 спортсменов, 3- в сноуборде, 5спортсменов - команда по керлингу на колясках и пять спортсменов-ведущих , которые будут помогать атлетам с нарушением зрения .
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