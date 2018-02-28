В Подмосковье с 20 по 30 марта пройдут Всероссийские соревнования паралимпийцев

Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, всероссийские соревнования паралимпийцев пройдут в Подмосковье с 20 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.





21 марта состоится церемония открытия. Соревнования пройдут в рамках чемпионатов и первенствах нашей страны с 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.





По словам министра физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, Московская область на данных соревнованиях будет представлена 11 спортсменами в лыжных гонках и биатлоне по спорту ПОДА и слепых.