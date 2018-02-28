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В Подмосковье с 20 по 30 марта пройдут Всероссийские соревнования паралимпийцев
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Спорт — 28 Февраля 2018, 12:19
Как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, всероссийские соревнования паралимпийцев пройдут в Подмосковье с 20 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.
21 марта состоится церемония открытия. Соревнования пройдут в рамках чемпионатов и первенствах нашей страны с 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, Московская область на данных соревнованиях будет представлена 11 спортсменами в лыжных гонках и биатлоне по спорту ПОДА и слепых.
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