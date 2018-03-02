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6 марта пройдет областной фестиваль футбола в Балашихе
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Спорт — 2 Марта 2018, 10:53
Как сообщается на официальном сайте мероприятия ЖивуСпортом.рф, в спорткомплексе «Метеор» подмосковной Балашихи 6 марта пройдет фестиваль футбола Московской области, в программе – показательный футбольный матч женских любительских команд.
Проводится данный праздник в рамках реализации проекта «Лучшая лига мира – Лига мам», ставший одним из победителей конкурса социально значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России».
Детей от 3 до 17 лет и их родителей приглашают на фестиваль . В программе – показательный футбольный матч женских любительских команд, турнир для детей и их мам, развлекательная акция «100 дней – 100 мячей», а также различные конкурсы и розыгрыши сувениров Чемпионата мира-2018.
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