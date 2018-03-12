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На всероссийском турнире по самбо спортсмены из Королева заняли два первых места
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Спорт — 12 Марта 2018, 11:10
Как сообщает глава городского округа Королев Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram, 2 первых места на всероссийском турнире по самбо «Герои Спорта» заняли спортсмены клуба единоборств «Авангард» из Королева.
В подмосковной Дубне 10-11 марта в спортивном комплексе «Олимп» проходил восьмой всероссийский традиционный турнир по самбо «Герои Спорта» .
Как пишет Ходырев, - «Команда клуба единоборств «Авангард» показала высокие спортивные результаты на турнире. Михаил Ермаков занял первое место на соревнованиях по боевому самбо среди мужчин в весовой категории 68 килограммов. Руслан Козяйкин стал первым в спортивном самбо в весовой категории 74 килограмма».
В юношеских соревнованиях (спортсмены 2002-2003 годов рождения) Сергей Плетнев из Королева завоевал второе место.
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