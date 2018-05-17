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Определили победителей первенства горокруга по самбо в Люберцах
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Спорт — 17 Мая 2018, 11:39
Как проинформировал РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий, в Люберцах прошло первенство городского округа по самбо среди юношей 11-12 лет, победу в соревнованиях одержала команда спортивного клуба «Авиатор».
16 мая состязания были проведены в горокруге .
Ружицкий сообщил о том, что второе место – у ребят из школы №54, бронзу поделили юные спортсмены из школы №9 и гимназии №56.
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