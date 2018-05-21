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2 июня юные футболисты и их мамы сразятся на турнире в микрорайоне Балашихи
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Спорт — 21 Мая 2018, 11:09
Как информируется на официальной странице ФК «Динамика» в соцсети «ВКонтакте», в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 2 июня пройдет фестиваль футбола, в турнирах сразятся юные футболисты и их мамы.
Фестиваль реализуется в рамках проекта «Лучшая лига мира – Лига мам», придуманный детским футбольным тренером, руководителем ФК «Динамика» Александром Кравченко. Основная его цель – популяризация футбола и бережное спортивное воспитание юных футболистов. Проект вышел в финал конкурса социально значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России».
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