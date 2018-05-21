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Одержал победу в первенстве по карате‑кекусинкай в горокруге представитель Подольска
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Спорт — 21 Мая 2018, 11:14
Как информируется в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте», в Подольске в открытом первенстве по карате-кекусинкай победил житель горокруга Игорь Мостовой, юноша одержал 5 побед подряд.
20 мая в микрорайоне Климовск Подольска на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» состоялось городское открытое первенство по карате-кекусинкай.
В сообщении сказано, - «В соревнованиях участвовали подольские спортсмены из спортивного клуба «Атеми». Трое воспитанников клуба стали призерами открытого первенства. Так, Игорь Мостовой, который одержал пять побед подряд, стал победителем соревнований. Павел Горшков и Злата Тарнаева заняли третье место, а Лева Антонович и Кирилл Баскаков заняли четвертое место».
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