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Привез Кубок Гагарина в Воскресенск защитник ХК «Ак Барс» Андрей Марков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 29 Мая 2018, 17:51
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, Андрей Марков, защитник хоккейной команды «Ак Барс», в этом сезоне завоевавшая Кубок Гагарина, привез трофей в подмосковный Воскресенск, в этом городе хоккеист начал заниматься спортом.
Члены семьи Маркова, руководители Воскресенского района, олимпийский чемпион Александр Черных и заслуженный тренер России Геннадий Сырцов присутствовали на мероприятии.
Вместе с Марковым тренер Александр Смирнов завоевал главный трофей КХЛ другой воспитанник воскресенского хоккея.
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