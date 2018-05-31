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В дни матчей ЧМ‑2018 движение транспорта вблизи стадиона «Спартак» в Москве запретят
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Спорт — 31 Мая 2018, 11:19
Как написано на официальном сайте мэра Москвы, в дни проведения матчей вблизи стадиона «Спартак» в столице будет запрещено движение транспорта без пропусков.
В дни проведения матчей также будут действовать ограничения на стоянку и остановку транспортных средств в проезде Стратонавтов, в Волоколамском проезде и на Летной улице.
Чтобы оформить документы, которые дают права на проезд, горожанам требуется обратиться в префектуру Северо-Западного округа.
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