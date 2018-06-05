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Соревнования по вейкбордингу памяти Дарьи Гумен из Люберец проведут в июле
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Спорт — 5 Июня 2018, 11:29
Как сказано в Instagram-аккаунте вейкпарка, в подмосковном Лыткарине 28 и 29 июля состоятся соревнования по вейкбордингу, которые посвящены памяти погибшей сноубордистки из Люберец Дарьи Гумен.
25 апреля в одной из квартир в городском округе Люберцы было обнаружено тело 15-летней школьницы Дарьи Гумен. Как известно по предварительным данным, после уроков она пошла в гости к своей подруге. Гумен была победительницей и участницей многих соревнований по вейкбордингу.
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