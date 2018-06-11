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Вошла в пятерку лучших на забеге в поддержку сборной России по футболу команда из Королева
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Спорт — 11 Июня 2018, 15:16
Как информируется в аккаунте СШОР «Королев» в Instagram, команда, которая составлена из спортсменок отделения хоккея на траве спортивной школы подмосковного Королева и их родителей, вошла в пятерку лучших на забеге в поддержку сборной нашей страны на ЧМ-2018 в Москве.
Забег в поддержку сборной нашей страны на чемпионате мира по футболу «Никто, кроме вас» прошел в понедельник на стадионе «Янтарь» в столице. Забег был организован компанией Run World Run при поддержке Российского футбольного союза.
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