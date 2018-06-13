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В матче чемпионата России по пляжному футболу «Элмонт» из Королева уступил «Спартаку»
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Спорт — 13 Июня 2018, 11:24
Как сказано в группе команды в соцсети «ВКонтакте», пляжный футбольный клуб «Элмонт» из подмосковного Королева уступил московскому «Спартаку» в матче чемпионата России по пляжному футболу.
Матчи первого этапа чемпионата России в Санкт-Петербурге по пляжному футболу проходят, на стадионе «Nova Arena». 12 июня состоялась игра между «Элмонтом» и «Спартаком» .
В сообщении сказано, - «Матч «Спартак» – «Элмонт» завершился со счетом 8:2 Результат по периодам – 1:3, 1:4, 0:1. Голы у «Элмонта» забивали Андрей Борисов, Анатолий Рябко».
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