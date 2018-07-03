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Футболист сборной России о предстоящей игре с хорватами: «Будет очень непросто»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 3 Июля 2018, 11:24
Как сообщил об эмоциях после матча и подготовке ко встрече с Хорватией, полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин, который в судьбоносной игре с испанцами вышел на поле в дополнительное время и помог команде удержать ничью.
Первого июля на столичном стадионе «Лужники» произошел исторический матч для сборной нашей страны. По итогам серии пенальти россияне одержали победу над командой Испании и вышли в 1/4 финала чемпионата мира, где теперь встретится со сборной Хорватии.
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