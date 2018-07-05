05июля 2018
четверг
|
Товарищеский матч по футболу в Котельниках в поддержку сборной России закончился вничью
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 5 Июля 2018, 12:32
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета, в городском округе Котельники на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошел товарищеский матч по футболу между командами администрации города и ФК «Котельники», соперники сыграли вничью.
В городском округе Котельники в конце лета состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в микрорайоне Силикат. Также врио главы неоднократно говорил, что в муниципальном образовании нужно приводить к современным требованиям существующие стадионы и развивать социальную инфраструктуру.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +16 +18 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры