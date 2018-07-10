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База «Сатурн» в Кратове станет региональным центром по подготовке спорткоманд Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 10 Июля 2018, 14:21
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, учебно-тренировочный центр «Сатурн», расположен в подмосковном Кратове Раменского района, в ближайшем будущем будет реорганизован в региональный центр по многим видам спорта.
По словам главы ведомства, базу учебно-тренировочного центр «Сатурн» ждут глобальные изменения.
Как сказал министр спорта региона Роман Терюшков, в Кратове планируется сделать мощный региональный центр по подготовке спортивных команд по многим видам спорта. То есть не только по футболу, а еще по бадминтону, регби, борьбе и хоккею, художественной гимнастике, планируется реализация проекта ледового дворца.
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