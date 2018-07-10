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База «Сатурн» в Кратове станет региональным центром по подготовке спорткоманд Подмосковья

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Спорт — 10 Июля 2018, 14:21

Как информируется  в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, учебно-тренировочный центр «Сатурн», расположен  в подмосковном Кратове Раменского района, в ближайшем будущем будет реорганизован в региональный центр по многим видам спорта.

По словам главы ведомства, базу учебно-тренировочного центр «Сатурн» ждут глобальные изменения.

Как сказал министр спорта региона Роман Терюшков, в Кратове планируется сделать мощный региональный центр по подготовке спортивных команд по многим видам спорта. То есть не только по футболу, а еще по бадминтону, регби, борьбе и хоккею, художественной гимнастике,  планируется реализация проекта ледового дворца.

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