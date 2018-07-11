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Систему подогрева футбольных полей установят на стадионах в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 11 Июля 2018, 11:00
Как рассказал РИАМО в среду министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, футбольные поля в Московской области оборудуют системой подогрева, это позволит проводить тренировки круглый год.
Терюшков также сообщил о том, что подогрев футбольного поля значительно расширяет возможности тренировок — их можно будет проводить круглогодично. Повысит уровень подготовки подмосковных воспитанников большее число занятий.
Министр добавил, что подогревом оборудуют футбольные поля на стадионах «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Спартак» (Серпухов), «Химик» (Клин),«Русич» (Ликино-Дулево), «Металлург» (Ступино), «Пушкино» (Пушкино), СК «Мещера» (Егорьевск), «Весна» (Климовск), «Спартак» (Можайск), «Центральный» (Волоколамск).
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