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Более трех млн человек посетят все матчи ЧМ‑2018 в России
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 12 Июля 2018, 10:57
Как сказано в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат», количество болельщиков, посетивших все матчи чемпионата мира-2018 в нашей стране, включая финал и матч за третье место, приравнивается более чем к 3 миллионам человек.
Матчи ЧМ-2018 в одиннадцати городах России с 14 июня по 11 июля посетили более 2 миллионов 889 000 человек. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Казань вошли в топ-5 городов-организаторов ЧМ-2018.
В столице матчи уже посетили более 689 000 зрителей, в Санкт-Петербурге – более 384 000 , в Сочи – более 264 000, в Нижнем Новгороде – более 256 000, в Казани – более 254 000.
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