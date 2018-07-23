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Шахматисты из Химок в составе национальной сборной одержали победу на «Матче Дружбы»
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Спорт — 23 Июля 2018, 22:55
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства физической культура и спорта Московской области, с 15 по 18 июля в алтайском городе Белокуриха прошел 5-й шахматный российско-китайский «Матч Дружбы» среди школьников, победу в котором одержала сборная нашей страны.
Команды России и Китая в 5-й раз встретились на шахматном турнире «Матч Дружбы». В состав национальной сборной вошли шахматисты из Химкинской школы шахмат – Дмитрий Цой и Володар Мурзин.
Всего в команде числилось 8 человек – 6 юношей и 2 девушки 2004 года рождения.
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