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Спортсменка из Подмосковья победила на соревнованиях по легкой атлетике в Лондоне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 23 Июля 2018, 22:57
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, известная подмосковная спортсменка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль «Бриллиантовой лиги», которая проходила в Лондоне, по прыжкам в высоту.
Повторила свой лучший результат в сезоне представительница Подмосковья и преодолела высоту в 2,04 метра. Попытки взять высоту в 2,08 метра успеха не принесли. Второе место с результатом 2,02 метра завоевала спортсменка из Италии Елена Валлортигаре, на третьей строчке расположилась Вешти Каннингем из США с результатом 1,91 метра.
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