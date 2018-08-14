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Спортсменка из Люберец прошла отбор на спартакиаду молодежи по теннису
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Спорт — 14 Августа 2018, 12:46
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» глава округа Владимир Ружицкий, спортсменка из подмосковных Люберец Варвара Грачева прошла отбор для участия в финале спартакиады молодежи России по большому теннису.
Ружицкий рассказал, - «До девятнадцатого августа в городе Пенза проходит финальный этап IV летней Спартакиады молодежи России по большому теннису. Воспитанница теннисного центра «Подмосковье», серебряный призер летнего Кубка Европы, чемпионка Европы Варвара Грачева будет выступать на спартакиаде в команде Московской области».
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