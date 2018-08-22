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В Бронницах стартует футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»
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Спорт — 22 Августа 2018, 12:25
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, соревнования по футболу на Кубок Игоря Акинфеева пройдут в подмосковных Бронницах в среду и четверг.
Во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на базе в Бронницах проживала и тренировалась сборная Аргентины.
В турнире участвуют около 2-х десятков команд из Центрального федерального округа - из Московской, Рязанской,Липецкой, Тамбовской, Ярославской и Смоленской областей. Соревнования пройдут в два этапа: матчи в группах и игры плей-офф.
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