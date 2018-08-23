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Областные соревнования по пожарно‑спасательному спорту пройдут в Подольске 23 августа
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Спорт — 23 Августа 2018, 10:56
Как информируется в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Подмосковью, в Подольске 23 августа проведут соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок губернатора Московской области.
В соревнованиях примут участие мужские команды – призеры летнего чемпионата Главного управления МЧС России по Московской области (3 лучших отряда федеральной противопожарной службы), а также команды, которые стали призерами первенства государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» (3 лучших территориальных управления силами и средствами) по пожарно-спасательному спорту 2018 года.
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