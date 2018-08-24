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Площадку для занятий воркаутом разместят на набережной карьера в Дзержинском
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 24 Августа 2018, 11:27
Как информируется в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета, в подмосковном Дзержинском в сентябре на строящейся набережной карьера оборудуют площадку для воркаута.
В настоящие время проходит аукцион по выбору подрядной организации.
Также в рамках оформления рекреационной зоны строят центральную лестницу. Кроме того, выкладывают дорожки декоративной плиткой.
8 сентября набережную торжественно откроют на день города .
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