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Школа регби появится в микрорайоне Первомайский в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 24 Августа 2018, 11:28
Как рассказал глава муниципалитета Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram, в Королеве откроют школу регби, между городским округом и федерацией регби Московской области подписан договор.
Главным тренером будущего спортивного учреждения станет Алексей Лисютин, работающий в городе уже более десяти лет.
Ходырев сообщил, - «Наряду с футболом, хоккеем, плаванием и другими видами спорта открываем в городе школу игры в регби. Состоялось подписание договора между федерацией в лице депутата Государственной думы Максима Сураева и городским округом».
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