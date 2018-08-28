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Команда подольской школы «Витязь» одержала две победы в футбольных матчах на выезде
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Спорт — 28 Августа 2018, 21:58
Как информируется на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте», подольская детская команда школы «Витязь» одержала две победы в футбольных матчах летнего первенства нашей страны по футболу с 26 по 27 августа.
На территории спортивной школы «Орбита» городского округа Дзержинский с 26 по 27 августа прошли матчи тринадцатого тура летнего первенства России по футболу, в зоне «Московская область», среди команд 2001-2003 и 2005-2006 годов рождения.
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