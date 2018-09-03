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Футболисты Люберец сразятся на домашнем поле с клубом из Сергиева Посада 8 сентября
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Спорт — 3 Сентября 2018, 11:20
Как информирует сайт, 8 сентября в 22 туре первенства России среди команд III дивизиона состоится матч между футбольным клубом из подмосковных Люберец и командой из Сергиева Посада СШ «Сергиев Посад».
08.09.2018 года матч пройдёт на домашнем поле – стадионе «Торпедо». Матч начнется в 17:00 и вход будет свободный.
Сейчас футбольный клуб «Люберцы» занимает первое место в турнирной таблице. Команда одержала шестнадцать побед, одна ничья и одно поражение. Соперник, СШ «Сергиев Посад», находится на 11 строчке. У команды соперника шесть побед, одна ничья и тринадцать поражений.
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