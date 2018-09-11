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Самбист из Подольска одержал победу на международном турнире в Грузии
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Спорт — 11 Сентября 2018, 19:55
Как сообщает председатель комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Сергей Сабинин, что спортсмен из Подольска Евгений Максимов одержал победу в международном турнире по самбо в Грузии.
В сообщение отмечается, что в Грузии с 7 по 10 сентября 2018 года в городе Тбилиси состоялся международный турнир по самбо – «Мемориал Арчила Чохели». В нем принял участие спортсмен МБУ ФСК «Заречье» городского округа Подольск Евгений Максимов.
В данном турнире Максимов одержал победу в весовой категории 90 килограммов.
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