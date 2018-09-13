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Подольский ХК «Витязь» одержал победу над командой ХК «Сочи» со счетом 3:1
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Спорт — 13 Сентября 2018, 11:40
Как сообщается на сайте подольского клуба, что хоккейный клуб «Витязь» из Подольска на домашнем льду выиграл у ХК «Сочи» со счетом 3:1.
12.09.2018 в Ледовом дворце «Витязь» Подольска прошёл матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хоккейными клубами «Витязь» и «Сочи». Всего игру посмотрели 2,8 тысячи зрителей.
В сообщении отмечается, что 3 шайбы, 2 балла в таблице – такова поступь «Витязя» в архиважном домашнем матче чемпионата.
Подольский ХК «Витязь» 14.09.2018 проведёт матч на домашнем льду с финской командой по хоккею «Йокерит». Матч начнется в 19:30 и будет проходить на базе Ледового дворца «Витязь».
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