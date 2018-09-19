19сентября 2018
среда
|
Матчи омского ХК «Авангард» в Балашихе посетили более 15 000 человек
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 19 Сентября 2018, 21:48
Как проинформировал РИАМО начальник управления хоккейного клуба по связям с общественностью Олег Малицкий, первые 3 матча омского хоккейного клуба «Авангард», который в этом сезоне играет в ледовом дворце «Арена Балашиха», посетили более 15 000 человек, на каждой из трех игр дворец заполнялся практически полностью.
«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, который основан в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ. Сезон чемпионата КХЛ 2018-2019 команда проведет в Балашихе, пока идет ремонт домашнего стадиона в Омске. С ледовым дворцом «Арена «Балашиха» был заключен договор на один год.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
ночью +14 +16 утром +17 +19
Котировки
Партнеры