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Хоккеисты «Витязя» из Подольска примут новосибирскую команду на домашней арене 30 сентября
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Спорт — 27 Сентября 2018, 15:14
Как сообщается на сайте клуба, что подольский хоккейный клуб «Витязь» 30.09.2018 года сыграет с командой «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
По данным календаря матчей, который размещен на сайте, хоккейный клуб «Витязь» 30 сентября 2018 года в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги примет гостей из Новосибирска.
Игра состоится 30.09.2018 года в 17:00. Матч проведут в Ледовом дворце «Витязь» по адресу: Подольск, улица Кирова, дом 63А.
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