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Представитель Подольска стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу
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Спорт — 8 Октября 2018, 19:23
Как информируется в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте», что спортсмен из Подольска Вадим Сурков одержал победу в чемпионате мира по пауэрлифтингу, который состоялся в Москве.
В Москве с 4 по 7 октября проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге и армлифтингу. В этом чемпионате участвовало более 800 спортсменов из более 30 стран, таких как Россия, Великобритания, Украина, Иран, Франция, Белоруссия. Подольск представлял воспитанник молодежного центра «Ровесник» Вадим Сурков.
Вадиму 17 лет. В дисциплине «жим штанги лежа», с прохождением допинг-теста, он смог одолеть вес в 145 килограммов и впервые перевыполнить норму кандидата в мастера спорта, завоевав первое место и золотую медаль чемпионата в своей возрастной категории.
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