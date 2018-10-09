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Воспитанников детсада «Самолетик» в Люберцах обучили основам карате
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Спорт — 9 Октября 2018, 19:58
Как сообщил председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян, что воспитанникам детсада «Самолетик» в Люберцах 9 октября показали основы карате во время общеукрепляющей зарядки.
Он отметил, что 9.10.2018 года в детском саду №16 «Самолетик» городского округа Люберцы состоялась общеукрепляющая зарядка в рамках программы «Зарядка с чемпионом. Детям показали элементы карате».
Зарядку проводил лидер «РосМолСпорт Московской области», кандидат в мастера спорта по восточному боевому единоборству Павел Цимлянский.
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