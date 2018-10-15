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В Люберцах назвали победителей второго тура игр волейбольной лиги любителей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Спорт — 15 Октября 2018, 11:48
Как информируется в аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета в Instagram, что в подмосковных Люберцах определены победители матчей второго тура любительской волейбольной лиги.
Матчи второго утра Люберецкой любительской волейбольной лиги состоялись 14.10.2018 года во дворце спорта «Триумф».
Шесть команд состязались между собой за улучшение турнирного положения. По итогам «Электрон» из Краскова одержал победу над командой «Метеор» из Жуковского со счетом 2:0. «Б.Т. Кран» из Люберец проиграл «Электрону» со счетом 1:2 и «Метеору» со счетом 1:2».
Спорткомитет администрации Люберец благодарит руководство ДС «Триумф» за помощь в организации игр.
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