29октября 2018
понедельник
|
Каратисты из Люберец стали призерами всероссийских соревнований по восточным единоборствам
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 29 Октября 2018, 13:29
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что каратисты из Люберец заняли призовые места на всероссийских соревнованиях и кубке России по восточному боевому единоборству в дисциплине сетокан.
В минувшие выходные в городе Щелково состоялись всероссийские соревнованиях и кубок России по восточному боевому единоборству, спортивная дисциплина – сетокан (японский стиль карате). В них приняли участие свыше 850 спортсменов из 40 регионов Российской Федерации.
Он добавил, что 10-летняя Милана Инькова одержала победу среди девочек. Егор Николаев получил второе место среди мальчиков, ему 11 лет. Кроме того, 14-летняя Кристина Бобуркова заняла второе место среди девочек, а Ярослава Гайворонская стала третьей среди девочек в возрасте 8-9 лет.
Призовые места достались также взрослым спортсменам. Сергей Аболенский выиграл второе место в категории мужчины старше 40 лет, Леонид Баранников и Никита Оловягин заняли третьи места в группе юниоров от 16 до 20 лет. Также Баранников и Алексей Бордунов заняли четвертые места в мужской группе, а Виктория Восканян – в женской. Кроме того, Баранников получил четвертое место среди юниоров в возрасте от 16 до 20 лет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
ночью 0 -2 утром -1 -3
Котировки
Партнеры