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Команда из Королева завоевала бронзу на первенстве Подмосковья по футболу среди подростков
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Спорт — 31 Октября 2018, 13:15
Как сообщил глава наукограда Александр Ходырев, что команда спортивной школы олимпийского резерва городского округа Королев «Металлист» завоевала бронзовую медаль на первенстве Московской области по футболу среди подростков.
Он отметил, что в сезоне текущего года у футболистов «Металлиста» это уже третья медаль. Золото и бронзу завоевали команды 2007 и 2008 годов рождения.
Первенство проходило с мая по октябрь 2018 года. Команда, получившая бронзу, занимается с тренером Романом Болдиным.
На домашнем стадионе команды «Металлист» провели реконструкцию и заново открыли нынешней осенью.
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