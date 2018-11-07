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Областной турнир по фитнес‑аэробике пройдет в Орехово‑Зуеве 10 ноября
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Спорт — 7 Ноября 2018, 14:49
Во Дворце спорта «Восток» Орехово-Зуева 10.11.2018 года состоится открытый турнир Московской области по фитнес-аэробике, который будет посвящен Дню народного единства.
На открытый турнир Московской области по фитнес-аэробике, посвященный Дню народного единства приглашается любой желающий в возрасте от 8 до 18 лет. Спортивное мероприятие будет проходить в субботу, 10 ноября, во Дворце спорта «Восток». В программе: хип-хоп баттлы, степ-аэробика, мега-крю. В заключение – церемония награждения.
Программа открытого турнира Московской области по фитнес-аэробике рассчитана на весь день – с 8:30 (регистрация участников) до 19:30. Парад художественного открытия соревнований начнется в 13:00. Вход свободный.
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