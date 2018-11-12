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Спортсмены из Люберец заняли 16 призовых мест на всероссийских соревнованиях по сетокан
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Спорт — 12 Ноября 2018, 13:13
Как информируется в Instagram-аккаунте физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Люберецкий», что спортсмены из подмосковных Люберец завоевали 16 призовых мест на всероссийских соревнованиях по сетокан.
В выходные в Рязани состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству сетокан, в которых приняло участие более 250 спортсменов из 27 субъектов Российской Федерации.
Отмечается, что команда спортсменов отделения «Восточных боевых единоборств» Люберецкой спортшколы в составе сборной команды Московской области приняла участие в соревнованиях. Юные люберецкие каратисты завоевали 8 первых мест, 2 вторых места и 6 третьих мест.
Команда Московской области заняла третье общекомандное место.
Сетокан – одно из основных направлений японского карате.
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