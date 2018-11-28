28ноября 2018
среда
|
Хоккеисты «Зоркого» примут команду из Кемерова в Красногорске в среду
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Спорт — 28 Ноября 2018, 11:11
Как информируется на официальной странице красногорского ХК в соцсети «ВКонтакте», хоккейный клуб «Зоркий» из подмосковного Красногорска примет в среду кемеровский «Кузбасс» на домашнем льду.
В сообщении сказано, - «В среду (28 ноября – ред.) завершаем серию домашних игр в рамках российской Суперлиги. На своем льду принимаем кемеровский «Кузбасс».
Встреча в рамках 8 тура чемпионата России по хоккею с мячом начнется на стадионе Красногорска в 19:00. Вход бесплатный.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
вечером -8 -10 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры