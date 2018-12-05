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Юный спортсмен из Реутова победил в молодежном первенстве мира по самбо
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Спорт — 5 Декабря 2018, 13:16
Как сообщил тренер самбиста Александр Абрамов, что спортсмен Богдан Усольцев из подмосковного Реутова одержал победу на молодежном первенстве мира по самбо, соревнования проходили в городе Нови-Сад (Сербия).
До этого 14-летний спортсмен победил в первенстве России, став лучшим из 638 кандидатов, представлявших 71 субъект Российской Федерации.
Абрамов отметил, что победа Богдана в молодежном первенстве по самбо стала результатом шестилетних тренировок спортсмена. Карьеру Богдан начинал в московском клубе в Вешняках. Последнее время тренируется в реутовском физкультурно-оздоровительном комплексе, где стал кандидатом в мастера спорта.
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